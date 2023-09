Depuis le début de l’US Open, tout le monde parle de la finale et surtout de la possi­bi­lité de revoir un match entre Alcaraz et Djokovic. Mais les Américains encore présents espère bien remporter cet US Open, 20 ans après la victoire de Roddick. McEnroe s’est confié à RMC Sport sur ce qu’il veut voir à cette finale de l’US Open :

« Je pense que ce serait incroyable évidem­ment si Tiafoe pouvait passer un autre tour. L’année dernière il a battu Rafa, Rublev, il est au 5e set avec Alcaraz. Je pense qu’il a encore plus faim aujourd’hui. Il le veut plus que jamais. Ce pour­rait être très inté­res­sant pour le tennis améri­cain d’avoir un athlète en finale, 20 ans après. Avant le tournoi, je me disais « Ok Djokovic contre Alcaraz, cette légende contre cette incroyable étoile montante ». Pour moi ce serait LE match à avoir en finale, sauf si, à la place, on a Frances ou Shelton, un Américain. Ce serait incroyable. »