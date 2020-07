Le tennis reprend en août après une suspension de cinq mois en raison du coronavirus, et le report de Roland Garros signifie qu’il y aura deux tournois du Grand Chelem à un mois d’intervalle environ. Une proximité des deux majeurs qui pourraient inciter certains à en choisir un seul. Novak Djokovic avait émis cette hypothèse, tout comme Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafa : « Rafael pourrait choisir un seul des deux Grand Chelem. »

Dans une interview donnée à la BBC, John McEnroe donne son avis sur la question : « Rafael Nadal pourrait décider de ne pas jouer à l’US Open, mais Novak Djokovic le jouera. Je crois que les meilleurs joueurs participeront aux deux. Ils sont restés trop longtemps ans rien faire et je suppose que la plupart et certains des plus jeunes sont impatients de retourner sur le terrain, de participer à la compétition et de voir ce qu’ils ont. »