Dans des propos accordés à Eurosport il y a quelques jours et rapportés par Tennis365, John McEnroe s’est exprimé sur l’avenir de Novak Djokovic à travers une décla­ra­tion forte et inquié­tante pour les fans du Serbe.

« Il est assez diffi­cile d’ar­rêter quand on a gagné un Grand Chelem. D’une certaine manière, ce serait le bon moment pour le faire s’il gagnait l’US Open et rempor­tait son 25e titre du Grand Chelem mais c’est quelque chose dont je ne connais pas la réponse. Ce qui est éton­nant, c’est qu’il revienne toujours. Il en veut toujours plus. Il n’a plus besoin de cela, mais il continue à revenir. Peut‐être qu’il se réveillera un jour et réali­sera qu’il n’a plus besoin de ça, mais tant qu’il vivra des moments comme les Jeux olym­piques, pour­quoi s’arrêter ? »