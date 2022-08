Après l’Open d’Australie, l’US Open : Novak Djokovic manque un deuxième Majeur en raison de son statut de non vacciné. Rafael Nadal a de nouveau l’oc­ca­sion de frapper un grand coup en repre­nant deux longueurs d’avance sur son rival serbe au nombre de titres du Grand Chelem.

Si pour Mats Wilander, la course au GOAT devient sans impor­tance et faussée, John McEnroe estime lui que les circons­tances dans lesquelles ces sacres ont été obtenus (ou pas) seront jetées aux oubliettes dans le futur.

« Peu importe dans 20 ans, les gens ne diront pas ‘Djokovic n’était pas vacciné, donc il ne pouvait pas jouer’, ils verront qui a gagné le plus. Rafa n’a pas joué l’US Open depuis trois ans parce qu’il était blessé et il n’a pas défendu son titre à Wimbledon à plusieurs reprises. La liste peut être longue. Roger aurait pu gagner ce tournoi s’il avait été en bonne santé. J’aurais pu gagner davan­tage ! Ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait dû ! Même dans ses pires cauche­mars, Djokovic ne s’est pas dit : ‘Je vais me faire expulser d’Australie, Rafa, qui n’a pas joué depuis six mois, va la gagner’. A Roland‐Garros, on peut comprendre », a déclaré le consul­tant améri­cain pour Eurosport.