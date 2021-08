Sèchement battu par Daniil Medvedev, lors du premier tour ce lundi, en toute fin de soirée sur le court central Arthur Ashe, Richard Gasquet a vu beau­coup de spec­ta­teurs, jusque‐là présents dans les gradins, quitter le stade à l’issue de la deuxième manche en raison de l’heure tardive et du peu d’intérêt qu’ils portaient au duel.

Dépassé par les évène­ments et par le jeu du Russe, le Biterrois s’est alors mis à tenter des coups inha­bi­tuels et assez risqués avec par exemple des services‐volées sur deuxième balle. Une atti­tude qui a frappé le commen­ta­teur John McEnroe, conscient de la proxi­mité d’une fin de carrière pour le Tricolore : « Richard est fier et voudrait trouver un peu de forme pour quitter le tennis en ses termes, mais ce genre de scénario reste rare. »