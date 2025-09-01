Depuis l’US Open, où Jannik Sinner tente de conserver son titre, la légende John McEnroe a exprimé sa surprise face au niveau actuel du numéro un mondial.
« C’est incroyable, Sinner joue à un niveau que je ne m’attendais pas à voir aussi élevé à ce stade de sa carrière. Je suis très étonné qu’il soit aussi bon. Je le suis depuis des années, c’est un garçon fantastique. Il a traversé de nombreuses difficultés avec cette affaire bien connue et la vérité est qu’il y avait beaucoup de pression ici à l’US Open lorsqu’il a joué l’année dernière. Il a très bien géré la situation, il est allé en Australie et la situation s’est répétée. Et il a encore gagné. Il a très bien géré la situation là‐bas aussi. Extraordinaire », a salué l’Américain, consultant pour ESPN, dans des propos relayés par Tennis World Italia.
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 16:54