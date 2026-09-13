Le compor­te­ment d’Aryna Sabalenka après sa défaite en finale de l’US Open contre Elena Rybakina continue de faire beau­coup parler.

L’ancien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, a tenté d’ex­pli­quer la frus­tra­tion de la Biélorusse.

Let’s put Sabalenka’s emotional turmoil into pers­pec­tive. How would you feel when your game is to out hit every opponent, only to be out hit so domi­nantly in a Slam Final ? A hard truth highly confron­ting for a #1, and will need addres­sing by she and her team. Pronto — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) September 13, 2026

« Remettons le tumulte émotionnel Sabalenka en pers­pec­tive. Comment vous sentiriez‐vous si votre stra­tégie consis­tait à surpasser chaque adver­saire en puis­sance de frappe, pour fina­le­ment être dominée de manière aussi écra­sante lors d’une finale de Grand Chelem ? Une dure réalité parti­cu­liè­re­ment diffi­cile à accepter pour une numéro 1, et à laquelle elle et son équipe devront s’attaquer. Sans tarder. »