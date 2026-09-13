Le comportement d’Aryna Sabalenka après sa défaite en finale de l’US Open contre Elena Rybakina continue de faire beaucoup parler.
L’ancien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, a tenté d’expliquer la frustration de la Biélorusse.
Let’s put Sabalenka’s emotional turmoil into perspective. How would you feel when your game is to out hit every opponent, only to be out hit so dominantly in a Slam Final ? A hard truth highly confronting for a #1, and will need addressing by she and her team. Pronto— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) September 13, 2026
« Remettons le tumulte émotionnel Sabalenka en perspective. Comment vous sentiriez‐vous si votre stratégie consistait à surpasser chaque adversaire en puissance de frappe, pour finalement être dominée de manière aussi écrasante lors d’une finale de Grand Chelem ? Une dure réalité particulièrement difficile à accepter pour une numéro 1, et à laquelle elle et son équipe devront s’attaquer. Sans tarder. »
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 19:44