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McNamee sur l’at­ti­tude de Sabalenka : « Comment vous sentiriez‐vous si votre stra­tégie consis­tait à surpasser chaque adver­saire en puis­sance de frappe, pour fina­le­ment être dominée de manière aussi écra­sante en finale de Grand Chelem ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Le compor­te­ment d’Aryna Sabalenka après sa défaite en finale de l’US Open contre Elena Rybakina continue de faire beau­coup parler. 

L’ancien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, a tenté d’ex­pli­quer la frus­tra­tion de la Biélorusse. 

« Remettons le tumulte émotionnel Sabalenka en pers­pec­tive. Comment vous sentiriez‐vous si votre stra­tégie consis­tait à surpasser chaque adver­saire en puis­sance de frappe, pour fina­le­ment être dominée de manière aussi écra­sante lors d’une finale de Grand Chelem ? Une dure réalité parti­cu­liè­re­ment diffi­cile à accepter pour une numéro 1, et à laquelle elle et son équipe devront s’attaquer. Sans tarder. »

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 19:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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