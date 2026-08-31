Daniil Medvedev restait sur une très mauvaise série en Grand Chelem, avec deux défaites consécutives dès le premier tour.
Opposé au Français Hugo Gaston, issu des qualifications, le Russe s’est parfaitement repris en s’imposant tranquillement en trois sets, 6–2, 6–4, 6–2, sans jamais réellement être inquiété.
Après la rencontre, Andrea Petkovic, qui avait remarqué un détail inhabituel sur son banc, l’a interrogé à ce sujet. Medvedev a alors révélé avec son humour habituel sa nouvelle méthode pour lutter contre la sensation de bouche sèche : mâcher du chewing‐gum.
« Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais j’avais la bouche super sèche. L’eau n’aidait pas. Du coup, la seule solution, c’était de mâcher du chewing‐gum. Je regarde probablement trop de baseball. Pour une raison ou une autre, ils mâchent tous du chewing‐gum. Je me suis dit : Tu sais quoi, je perds tous mes matchs, alors il faut que j’essaie de faire comme les joueurs de baseball. Il faut que je change quelque chose » a déclaré Medvedev.
Publié le lundi 31 août 2026 à 10:23