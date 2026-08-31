Daniil Medvedev restait sur une très mauvaise série en Grand Chelem, avec deux défaites consé­cu­tives dès le premier tour.

Opposé au Français Hugo Gaston, issu des quali­fi­ca­tions, le Russe s’est parfai­te­ment repris en s’imposant tran­quille­ment en trois sets, 6–2, 6–4, 6–2, sans jamais réel­le­ment être inquiété.

Après la rencontre, Andrea Petkovic, qui avait remarqué un détail inha­bi­tuel sur son banc, l’a inter­rogé à ce sujet. Medvedev a alors révélé avec son humour habi­tuel sa nouvelle méthode pour lutter contre la sensa­tion de bouche sèche : mâcher du chewing‐gum.

Medvedev after beating Gaston at U.S. Open



Andrea Petkovic : “Was one of the keys today chewing gum ? You were chewing gum in between chan­geo­vers…”



Daniil : “Yeah, I don’t know why. I was super dry in my mouth. Water was not helping. So the only solu­tion was chewing gum. I… pic.twitter.com/oWcq5PeKbe — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2026

« Ouais, je ne sais pas pour­quoi, mais j’avais la bouche super sèche. L’eau n’aidait pas. Du coup, la seule solu­tion, c’était de mâcher du chewing‐gum. Je regarde proba­ble­ment trop de base­ball. Pour une raison ou une autre, ils mâchent tous du chewing‐gum. Je me suis dit : Tu sais quoi, je perds tous mes matchs, alors il faut que j’essaie de faire comme les joueurs de base­ball. Il faut que je change quelque chose » a déclaré Medvedev.