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Medvedev a enfin trouvé la clé du succès : « Pour une raison ou une autre, ils mâchent tous du chewing‐gum. Je me suis dit, tu sais quoi, je perds tous les matchs. Faut que j’es­saie de faire comme les mecs du base­ball. Faut que je change quelque chose »

Par
Antoine Touchard
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Daniil Medvedev restait sur une très mauvaise série en Grand Chelem, avec deux défaites consé­cu­tives dès le premier tour.

Opposé au Français Hugo Gaston, issu des quali­fi­ca­tions, le Russe s’est parfai­te­ment repris en s’imposant tran­quille­ment en trois sets, 6–2, 6–4, 6–2, sans jamais réel­le­ment être inquiété.

Après la rencontre, Andrea Petkovic, qui avait remarqué un détail inha­bi­tuel sur son banc, l’a inter­rogé à ce sujet. Medvedev a alors révélé avec son humour habi­tuel sa nouvelle méthode pour lutter contre la sensa­tion de bouche sèche : mâcher du chewing‐gum.

« Ouais, je ne sais pas pour­quoi, mais j’avais la bouche super sèche. L’eau n’aidait pas. Du coup, la seule solu­tion, c’était de mâcher du chewing‐gum. Je regarde proba­ble­ment trop de base­ball. Pour une raison ou une autre, ils mâchent tous du chewing‐gum. Je me suis dit : Tu sais quoi, je perds tous mes matchs, alors il faut que j’essaie de faire comme les joueurs de base­ball. Il faut que je change quelque chose » a déclaré Medvedev. 

Publié le lundi 31 août 2026 à 10:23

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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