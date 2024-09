Intouchable ce lundi face à Nuno Borges en huitièmes de finale de l’US Open (6−0, 6–1, 6–3), Daniil Medvedev retrou­vera Jannik Sinner ou Tommy Paul pour une place dans le dernier carré d’un tournoi qu’il apprécie énormément.

Trois fois fina­listes et vain­queur en 2021, son seul titre du Grand Chelem à ce jour, le Russe, lors de l’in­ter­view sur le court Arthur Ashe réalisée par Nick Kyrgios, est notam­ment revenu sur l’édi­tion 2019 où il s’était incliné face à Rafael Nadal en finale après un match épique en cinq sets.

« J’adore jouer ici. Je me souviens encore de la folle édition 2019… Surtout la finale contre Rafa. Pour être honnête, partout où je l’ai joué, le public était à fond pour lui. Je l’ai joué une fois pendant le Covid, et il n’y avait personne, mais j’ai quand même senti que la foule était pour lui », a déclaré avec malice et toujours beau­coup d’hu­mour l’ac­tuel 5e joueur mondial.