Intraitable et impres­sion­nant, Daniil Medvedev a laminé Carreno Busta en 54 minutes : 6–1, 6–1. En demi‐finale, il affron­tera son ami Andrey Rublev avec l’avan­tage de mener 4 à 0 dans leurs confrontations.

Lors de sa confé­rence de presse, il a été ques­tion de celui qui peut être consi­déré main­te­nant comme son grand rival pour le titre à New‐York : Novak Djokovic.

Daniil est conscient des qualités du numéro 1 mondial, et semble même déjà prêt à en découdre : « Djokovic est le meilleur préten­dant à l’US Open. Il remporte presque tous les tour­nois du Grand Chelem. Il est expé­ri­menté. De plus, cela ne le dérange pas de jouer sous pres­sion. La bonne nouvelle est que je n’au­rais à l’af­fronter que si je suis en finale. Pour ma part, je vais essayer de faire de mon mieux et je sais que si je peux main­tenir mon niveau de jeu actuel, j’aurai de bonnes chances d’aller loin »