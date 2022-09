Daniil Medvedev a avoué après sa défaite en quatre sets contre Nick Kyrgios en huitièmes de finale de l’US Open qu’il avait joué un peu diminué. Le numéro 1 mondial a expliqué la raison.

« Aujourd’hui, je me sentais un peu malade. Je tombe toujours malade aux États‐Unis à cause de la clim à fond. L’an passé, c’était à Cincinnati, ce qui était une bonne chose car c’est rare de tomber deux fois malade en deux‐trois semaines. Dans le salon des joueurs, je peux me couvrir, mais dans le vestiaire, il doit faire 20°C. Tu te douches ou tu trans­pires puis tu arrives, tu te poses cinq minutes, tu peux tomber malade. J’avais un peu mal à la gorge. Ça a peut‐être un peu joué physi­que­ment, mais ce n’est pas une excuse, Nick a bien joué… Et il m’a battu à Montréal sans que je sois malade ! »