Battu en quatre sets en huitièmes de finale, le tenant du titre et numéro 1 mondial Daniil Medvedev a été impres­sionné par le niveau de son bour­reau, Nick Kyrgios, sur un nuage depuis qu’il a décidé de se concen­trer sur le tennis. C’est la deuxième fois qu’il s’in­cline contre l’Australien en l’es­pace d’un mois après le Canada.

« Il avait déjà bien joué à Montréal. C’était un match de très haut niveau de son côté. J’ai affronté Novak (Djokovic) et Rafa (Nadal), ils jouent de manière incroyable. Nick a plus ou moins joué à leur niveau selon moi, dans un style diffé­rent. Il a un service incroyable, mais du fond du court, tu n’as aucune assu­rance de gagner le point. Il joue bien, il sait tout faire. S’il continue comme ça, il peut aller au bout. J’aurais aimé qu’il rate un peu plus (sourire). Il a très bien servi, il a réussi de belles amor­ties », a reconnu Medvedev.