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Medvedev, après sa victoire contre Rinderknech : « J’ai une anec­dote amusante à propos de ma fille. Une fois, je l’ai emmenée à l’entraînement, elle était contente mais d’un coup elle a jeté sa raquette sur le court. Le coach m’a regardé et m’a dit : ‘Je ne sais pas d’où elle tient ça…’ »

Par
Thomas S
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Auteur d’une tournée améri­caine catas­tro­phique (une victoire pour trois défaites) avant son arrivée à l’US Open, Daniil Medvedev, après deux premiers tours à sa portée, passait un vrai test ce vendredi face au Français, Arthur Rinderknech, contre lequel il restait sur un revers. 

Et le Russe l’a relevé haut la main puis­qu’il s’est imposé avec beau­coup d’au­to­rité, en trois sets et 2h de jeu (6−4, 6–4, 6–4).

Forcément de bonne humeur lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, celui qui est père de deux enfants dont une petite fille de quatre ans, a évoqué le carac­tère mani­fes­te­ment bien trempé de cette dernière lors d’une anec­dote. Et on pense deviner de qui elle tient…

« J’ai une anec­dote amusante. Je n’aime pas trop parler de ma famille mais une fois, je l’ai emmenée à l’entraînement sur terre battue. Elle est venue et elle était contente de jouer au tennis. Elle ne regarde pas encore vrai­ment mes matchs. Si il m’arrive parfois de casser une raquette, ce n’est pas comme si, à chaque match, je la jetais 65 fois. Elle était donc contente, et d’un coup elle a jeté sa raquette à travers tout le court. Le coach m’a regardé et m’a dit : ‘Je ne sais pas d’où elle tient ça…’. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 22:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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