Auteur d’une tournée américaine catastrophique (une victoire pour trois défaites) avant son arrivée à l’US Open, Daniil Medvedev, après deux premiers tours à sa portée, passait un vrai test ce vendredi face au Français, Arthur Rinderknech, contre lequel il restait sur un revers.
Et le Russe l’a relevé haut la main puisqu’il s’est imposé avec beaucoup d’autorité, en trois sets et 2h de jeu (6−4, 6–4, 6–4).
Forcément de bonne humeur lors de l’interview d’après match sur le court, celui qui est père de deux enfants dont une petite fille de quatre ans, a évoqué le caractère manifestement bien trempé de cette dernière lors d’une anecdote. Et on pense deviner de qui elle tient…
Medvedev spoke about his daughter after beating Rinderknech at U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026
“You previously said one of your daughters has the same fiery personality as you do. In terms of mental stamina, what’s harder, a 5 set match at a Grand Slam or a day at home with the girls?”
Daniil : “Oh… pic.twitter.com/fXPUl47CtH
« J’ai une anecdote amusante. Je n’aime pas trop parler de ma famille mais une fois, je l’ai emmenée à l’entraînement sur terre battue. Elle est venue et elle était contente de jouer au tennis. Elle ne regarde pas encore vraiment mes matchs. Si il m’arrive parfois de casser une raquette, ce n’est pas comme si, à chaque match, je la jetais 65 fois. Elle était donc contente, et d’un coup elle a jeté sa raquette à travers tout le court. Le coach m’a regardé et m’a dit : ‘Je ne sais pas d’où elle tient ça…’. »
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 22:11