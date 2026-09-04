Auteur d’une tournée améri­caine catas­tro­phique (une victoire pour trois défaites) avant son arrivée à l’US Open, Daniil Medvedev, après deux premiers tours à sa portée, passait un vrai test ce vendredi face au Français, Arthur Rinderknech, contre lequel il restait sur un revers.

Et le Russe l’a relevé haut la main puis­qu’il s’est imposé avec beau­coup d’au­to­rité, en trois sets et 2h de jeu (6−4, 6–4, 6–4).

Forcément de bonne humeur lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, celui qui est père de deux enfants dont une petite fille de quatre ans, a évoqué le carac­tère mani­fes­te­ment bien trempé de cette dernière lors d’une anec­dote. Et on pense deviner de qui elle tient…

Medvedev spoke about his daughter after beating Rinderknech at U.S. Open



“You previously said one of your daugh­ters has the same fiery perso­na­lity as you do. In terms of mental stamina, what’s harder, a 5 set match at a Grand Slam or a day at home with the girls?”



Daniil : “Oh… pic.twitter.com/fXPUl47CtH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

« J’ai une anec­dote amusante. Je n’aime pas trop parler de ma famille mais une fois, je l’ai emmenée à l’entraînement sur terre battue. Elle est venue et elle était contente de jouer au tennis. Elle ne regarde pas encore vrai­ment mes matchs. Si il m’arrive parfois de casser une raquette, ce n’est pas comme si, à chaque match, je la jetais 65 fois. Elle était donc contente, et d’un coup elle a jeté sa raquette à travers tout le court. Le coach m’a regardé et m’a dit : ‘Je ne sais pas d’où elle tient ça…’. »