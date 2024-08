Si Daniil Medvedev n’est pas le joueur le plus embal­lant et exci­tant à regarder jouer au tennis, ses confé­rences de presse sont en revanche toujours de grands moments.

Questionné sur les joueurs qui trichaient, notam­ment lors des entraî­ne­ments, le Russe, après sa victoire tran­quille face à Marozsan au deuxième tour de l’US Open, a raconté une anec­dote hila­rante à propos d’une session avec Taylor Fritz il y a quelques années à Wimbledon.

« J’ai une anec­dote amusante. Je ne sais pas si Taylor s’en souvient, Taylor Fritz (…). Alors on s’en­traî­nant, et je ne me souviens plus exac­te­ment de ce qui se passait, mais j’ai signalé des situa­tions où je pensais que le balle était sortie. Puis ma femme est venue me voir après l’en­traî­ne­ment et m’a dit qu’il parlait à son entraî­neur et qu’il disait : « Putain, ce type, il triche tout le temps ». J’étais vrai­ment choquée parce que vrai­ment, surtout à l’en­traî­ne­ment, honnê­te­ment, je m’en fiche de gagner ou de perdre. J’essaie toujours de gagner, mais qu’im­porte. Pour être honnête, parmi tous les parti­ci­pants du circuit, je ne pense pas que quiconque veuille tricher à l’en­traî­ne­ment. Donc il n’était appa­rem­ment pas content de moi. À l’époque, nous ne nous parlions pas vrai­ment. Nous n’étions donc pas vrai­ment amis. Nous ne le sommes toujours pas, mais je pense que nous entre­te­nons une bonne relation. »