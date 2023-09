Alors que Daniil Medvedev s’ap­prête à défier Carlos Alcaraz cette nuit (à partir d’1h du matin) en demi‐finales de l’US Open, moins de deux mois après sa dernière confron­ta­tion face à l’Espagnol où il n’avait quasi­ment pas existé au même stade de la compé­ti­tion à Wimbledon, Daniil Medvedev, en confé­rence de presse, a expliqué ce qui faisait de son adver­saire un joueur si spécial.

« Je dirais que ce qui le rend si diffi­cile à jouer, c’est qu’il a toutes les cartes en main. Il a plus de puis­sance que les autres joueurs. C’est vrai que beau­coup de joueurs, proba­ble­ment à 97%, ont du mal à me mettre des coups gagnants, parce que je suis toujours là, toujours en train de courir, toujours en train d’es­sayer de récu­pérer la balle. Lui peut peut le faire juste parce qu’il a cette puis­sance, on le voit faire des coups droits à 160 km/ h et d’autres choses comme ça. Certains joueurs, même s’ils essaient, ne peuvent pas le faire. C’est donc une chose qu’il sait faire en coup droit, en revers, il peut faire un slice, une amortie. Il possède donc tous les coups du jeu. Mais encore une fois, au tennis, on peut toujours battre des joueurs. Des joueurs ont battu Novak (Djokovic). Certains battent même Rafa (Nadal) sur terre battue, ce qui est presque impos­sible, mais certains joueurs y parviennent. C’est la même chose pour Carlos. À chaque fois que je jouerai contre lui, je veux essayer de gagner, donc je l’ai déjà dit une fois, je dois mieux servir que lors des matchs précé­dents. Je dois servir sur la ligne s’il le faut. Je dois mettre mes coups en jeu, etc. Je dois être là à 100 % et être meilleur. »