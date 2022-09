Véritable choc de cette journée de dimanche et des huitièmes de finale à l’US Open, le duel entre Nick Kyrgios et Daniil Medvedev promet des étin­celles, deux semaines seule­ment après leur dernière confron­ta­tion au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal (victoire de l’Australien en trois manches).

Interrogé en confé­rence de presse sur sa rela­tion avec Nick, Daniil s’est montré assez honnête en esti­mant qu’il y avait beau­coup de respect entre eux même s’ils n’étaient pas amis pour autant.

« Nous nous enten­dons bien. Je ne pense pas que nous soyons amis, et je suppose qu’il pense la même chose. Quand je dis « amis », nous ne sommes pas encore allés au bar ensemble (sourire). J’ai l’im­pres­sion que nous nous respec­tons beau­coup. Sur le terrain aussi, nous n’avons jamais vrai­ment eu de dispute ou autre, ce qui peut changer à tout moment. Nous sommes tous les deux assez élec­triques. On ne sait jamais ce qui va se passer à l’avenir. Mais pour l’ins­tant, oui, il y a beau­coup de respect. D’après ce que je ressens, il me respecte. Je le respecte pour ça. Je le respecte pour ce qu’il fait. Même si parfois les gens peuvent me criti­quer ou le criti­quer, j’ai toujours été dans ma vie – qu’est‐ce que je voulais dire ? Il est si tard, j’ai perdu ce que je voulais dire (rires). Je le respecte, peu importe comment il est. Nick est parfois un peu diffé­rent des autres joueurs de tennis sur le court. C’est son choix. C’est sa vie. Ce n’est pas à moi de le juger. J’ai beau­coup de respect pour lui. »