Auteur d’un match qui ne va pas rester dans les annales, Daniil a tiré un bilan assez prag­ma­tique de son duel face à Jannik Sinner. S’il n’ar­rive pas vrai­ment à savoir pour­quoi il n’a pas pu se sentir bien sur le court, il ne veut pas non plus en faire des tonnes et il espère vite passer à autre chose.

« Oui, c’était une défaite diffi­cile. Je n’étais pas content de la façon dont j’ai joué, en général, parce qu’il y a eu de très bons moments et d’autres moins bons. En général, c’est un senti­ment diffi­cile quand on sort, et à la fin, c’est rare que je sois tendu, mais à la fin, je suis devenu très tendu. Parce que quand je manquais de temps, je ne compre­nais pas pour­quoi je manquais de temps, donc je ne pouvais pas corriger le tir, et puis je suis devenu très tendu à la fin, et c’était un peu, ouais, encore plus dur. Je ne me sens pas bien, je ne suis pas content de moi, mais c’est le tennis, ça va. J’ai perdu, je rentre à la maison.