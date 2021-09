Daniil Medvedev est un joueur d’une intel­li­gence rare. Il l’a encore prouvé lors de ce duel où sa stra­tégie très bien fonc­tionné. Pour perpé­tuer la légende russe, il a évoqué l’idée de fêter comme il se doit ce titre d’au­tant qu’il n’a prévu de revenir sur un court bientôt.

« Tout ce qui se passe pour la première fois dans une carrière d’un cham­pion est spécial. Quand j’ai gagné mon premier titre juniors, ça voulait déjà dire beau­coup. Quand j’ai gagné mon premier Future, j’étais heureux. Je pense que quand on commence à répéter ce genre de choses, les émotions devient un peu diffé­rentes. J’explique cela parce qu’a­près avoir gagné le Masters, j’étais super content, c’était un exploit mais je me suis aperçu que j’en voulais plus. C’est mon premier Grand Chelem. Je ne sais pas comment je me sentirai si j’en gagne un deuxième. Donc je suis vrai­ment heureux. En plus je n’ai rien à faire dans un avenir proche donc je sais comment je vais célé­brer ce trophée. Les Russes savent comment faire la fête (sourire). J’espère que je ne ferai pas la Une de jour­naux pour ça »