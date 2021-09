Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas ne sont pas les meilleurs amis du monde. Bien au contraire. Pourtant, inter­rogé sur la polé­mique des longues pauses toilette du Grec, le numéro 2 mondial s’est d’abord étonné de son compor­te­ment, avant de le conseiller en se basant sur sa propre expérience.

« Nous avons tous besoin d’aller parfois changer de vête­ments. Certains mettent cinq, six ou huit minutes. Ce qui s’est passé entre Murray et Tsitsipas est arrivé. Il s’est fait huer. Au moins, au prochain match, ne sors pas pendant huit minutes, et c’est ce qu’il a fait. Si vous vous souvenez de 2019, j’ai fait une erreur. Je n’ai pas continué à le faire tous les deux matchs, sinon le public ne m’au­rait pas soutenu. C’est le seul conseil que je peux donner. Je veux dire, il a sa propre vie. Il n’écou­tera proba­ble­ment pas mes conseils »

Pour rappel, Daniil Medvedev avait fait un doigt d’hon­neur au public new yorkais après avoir balancé sa serviette.