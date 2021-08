Daniil Medvedev entame parfai­te­ment son US Open avec une victoire en trois sets contre Richard Gasquet : 6–4, 6–3, 6–1, en 1h59 de jeu. Il remporte son premier match en Grand Chelem contre un Français. Il avait perdu contre Bonzi, Pouille et Herbert à Roland‐Garros, et contre Mannarino à Wimbledon.

Le Français a plutôt bien tenu dans les deux premiers sets en se faisant breaker une seule fois à chaque fois, à 5–4 pour le Russe dans la première manche. Le dernier set est devenu trop diffi­cile à gérer physi­que­ment. Il a montré de belles choses comme à Roland‐Garros contre Rafael Nadal et contre Roger Federer à Wimbledon.

Au 2e tour, le numéro 2 mondial affron­tera Dominik Koepfer, vain­queur du Français Quentin Halys en 5 sets.