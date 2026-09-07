Daniil Medvedev semblait retrouver des couleurs à l’US Open, avec trois belles victoires consé­cu­tives avant de retrouver le local Frances Tiafoe dans son jardin, le court Louis‐Armstrong.

Malheureusement pour le Russe, il n’a jamais vrai­ment réussi à déve­lopper son meilleur tennis et s’est fina­le­ment incliné en trois manches, 7–6, 6–4, 7–6.

Interrogé en confé­rence de presse après son élimi­na­tion, Medvedev s’est montré parti­cu­liè­re­ment déçu par son niveau de jeu. S’il refuse de parler de mauvais match, l’ancien numéro un mondial estime surtout être capable de jouer « dix fois mieux » et sait qu’il devra retrouver davan­tage de régu­la­rité s’il veut de nouveau prétendre à un titre du Grand Chelem.

« On peut parler de Frances, on peut parler de moi, mais la réalité, c’est que j’ai perdu en trois sets et je sais que je peux jouer dix fois mieux que ce que j’ai montré aujourd’hui.Est-ce que c’était un mauvais match ? Non. Mais je peux jouer bien mieux. Si je veux gagner des tour­nois du Grand Chelem, je dois mieux jouer. C’est aussi simple que ça. Je crois vrai­ment que je peux y arriver, parce que je le montre parfois sur le court. Je dois simple­ment devenir plus régu­lier et réussir à jouer à ce niveau plus souvent » a déclaré Medvedev.