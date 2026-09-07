Daniil Medvedev semblait retrouver des couleurs à l’US Open, avec trois belles victoires consécutives avant de retrouver le local Frances Tiafoe dans son jardin, le court Louis‐Armstrong.
Malheureusement pour le Russe, il n’a jamais vraiment réussi à développer son meilleur tennis et s’est finalement incliné en trois manches, 7–6, 6–4, 7–6.
Interrogé en conférence de presse après son élimination, Medvedev s’est montré particulièrement déçu par son niveau de jeu. S’il refuse de parler de mauvais match, l’ancien numéro un mondial estime surtout être capable de jouer « dix fois mieux » et sait qu’il devra retrouver davantage de régularité s’il veut de nouveau prétendre à un titre du Grand Chelem.
« On peut parler de Frances, on peut parler de moi, mais la réalité, c’est que j’ai perdu en trois sets et je sais que je peux jouer dix fois mieux que ce que j’ai montré aujourd’hui.Est-ce que c’était un mauvais match ? Non. Mais je peux jouer bien mieux. Si je veux gagner des tournois du Grand Chelem, je dois mieux jouer. C’est aussi simple que ça. Je crois vraiment que je peux y arriver, parce que je le montre parfois sur le court. Je dois simplement devenir plus régulier et réussir à jouer à ce niveau plus souvent » a déclaré Medvedev.
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 10:44