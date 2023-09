Bénéficiant d’un grand avan­tage psycho­lo­gique avant ce quart de finale étant donné le bilan de leurs confron­ta­tions (5−2), Daniil Medvedev s’est montré sans pitié avec le parrain de sa fille, Andrey Rublev, au terme d’un match décousu et marqué par des condi­tions clima­tiques très compliquées.

Pourtant breaké d’en­trée par un Andrey sûr de lui et entre­pre­nant, Daniil, mené 3–0 après 10 minutes de jeu, ne s’af­fo­lait pas pour autant et rempor­tait six des sept jeux suivants. Retombant dans ses travers, le 8e joueur mondial commen­çait à s’agacer au cours d’un deuxième set illi­sible où Rublev menait 3–1 après trois breaks avant de tota­le­ment s’ef­fon­drer sur sa mise en jeu en concé­dant cinq jeux de rang. Terrible.

Scénario quasi­ment iden­tique dans le troi­sième set où Rublev menait 4 jeux à 2 avant de voir revenir inexo­ra­ble­ment son adver­saire à sa hauteur. Au service pour rester dans le match à 5–4, Andrey tentait alors de résister en sauvant quatre balles de set avant de fina­le­ment craquer sur la cinquième : 6–4, 6–3, 6–4, après 2h50 d’un match à la fois intense et désordonné.

Daniil Medvedev rejoint donc le dernier carré à New‐York, deux ans après son titre, et affron­tera le vain­queur du duel tant attendu entre le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, et Alexander Zverev (pas avant 2h30 du matin).