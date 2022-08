Medvedev : « Etre fan de Daniil ce n’est pas facile car ma technique est un peu étrange et mon style de jeu n’est probablement pas le plus flashy du circuit »

Comment et pour­quoi être fan de Daniil Medvedev ? Le numéro 1 mondial a bien voulu répondre à cette ques­tion avec un brin d’hu­mour comme il sait si bien le faire.

« Ça va être un peu dur pour moi, mais je vais dire. Je pense que si vous regardez Daniil Medvedev unique­ment sur le court de tennis, unique­ment en tant que joueur de tennis, ce n’est peut‐être pas si facile de l’aimer autant que moi parce que, je veux dire, ma tech­nique est un peu étrange. Mon style de jeu n’est proba­ble­ment pas le plus flashy, mais c’est parce que je veux gagner. Quand j’étais jeune, quand j’avais 18 ans, je frap­pais la balle aussi fort que possible. Peut‐être que les gens aime­raient plus ça, mais en même temps il aurait été diffi­cile de gagner proba­ble­ment pas un Grand Chelem. J’ai l’im­pres­sion que lorsque j’in­te­ragis avec mes fans, s’ils en savent un peu plus sur qui je suis dans la vraie vie, ils commencent à m’ap­pré­cier davan­tage » a expliqué Daniil avant de rajouter :

« Je pense que ma person­na­lité avec ce que je suis sur le court de tennis, ce que je suis juste après dans les inter­views ou ma vie person­nelle, c’est ce qui fait que certaines personnes sont fan de Daniil Medvedev »