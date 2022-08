Medvedev favori devant Nadal à l’US Open, Tim Henman n’est pas serein

Au cours d’une inter­view exclu­sive accordée à nos confrères de Tennis365, Tim Henman a passé l’ac­tua­lité du tennis en revue avec comme sujet prin­cipal l’US Open. Et lors­qu’on lui a demandé qui était son favori dans le tableau masculin pour remporter cette édition 2022, l’an­cien 4e joueur mondial a tranché pour le tenant du titre malgré la présence de l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

« En termes de favoris, je dirais Medvedev. Il est le cham­pion en titre et la façon dont il a joué sur les courts durs en fait le favori. Il y a toute une série de personnes qui frappent à la porte. Nadal pour­rait remporter son troi­sième Chelem de l’année. On ne peut jamais faire une croix sur Rafa. Peut‐être que nous l’avons fait l’année dernière quand il luttait contre une bles­sure, mais regardez ce qu’il a fait à l’Open d’Australie pour son retour et ensuite il a de nouveau gagné l’Open de France. Il faudra faire un gros effort, mais Nadal a une chance de remporter un nouveau titre, surtout si Djokovic ne joue pas. »