Très facile vain­queur du local Stefan Kozlov au premier tour de l’US Open, alors que ce dernier le « marty­ri­sait » chez les juniors, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur sa compré­hen­sion du conflit armé oppo­sant la Russie à l’Ukraine et sa manière de l’aborder avec diffé­rentes personnes de son entou­rage. Et le numéro un mondial semble prôner l’échange avant tout.

« Alors dans cette situa­tion, vous savez, je dirais qu’à mon avis, le plus que j’es­saie d’ap­prendre est, disons comme ça, je ne veux pas être gros­sier ou quoi que ce soit, mais j’es­saie de voir personne par personne. Je ne sais pas comment l’ex­pli­quer. Par exemple, j’ai beau­coup d’amis de diffé­rents pays, partout dans le monde. Alors disons que lorsque cela a commencé, lorsque cela s’est produit, certains d’entre eux pour­raient, pour une raison quel­conque, me tourner le dos simple­ment parce que je suis russe. Et pour sûr, je veux dire, la plupart de mes très bons amis, ils savent qui je suis. Je suis toujours Daniil Medvedev, je joue toujours au tennis. J’ai tendance à penser que je suis assez gentil dans la vie. Peut‐être que tout le monde ne pense pas de cette façon. Et ils le savent. La situa­tion en Ukraine n’a pas changé ça. Et de même, vous savez, à propos de certains Ukrainiens, il y a beau­coup de bons Ukrainiens, il y a des mauvais Ukrainiens. Il y a beau­coup de bons Russes, il y a des mauvais Russes. Moi, j’ai essayé d’ap­prendre par moi‐même qu’il est vrai­ment impor­tant, à mon avis, de voir personne par personne. Je ne sais pas comment mieux l’expliquer. »