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Medvedev, impuis­sant contre Tiafoe : « Si je dois me contenter d’un quatrième tour, je ferais mieux d’arrêter de jouer au tennis »

Par
Thomas S
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Après s’être montré rassu­rant lors de ses trois premiers matchs à l’US Open, suite à une tournée de prépa­ra­tion assez catas­tro­phique, Daniil Medvedev a pris une petite claque ce dimanche soir face à Frances Tiafoe.

S’il n’a pas été non plus surclassé (7−6, 6–4, 7–6, en 3h de jeu), le Russe s’est montré inca­pable de remporter un set et d’amener son adver­saire dans son style de jeu. Un aveu d’im­puis­sance qu’il avait logi­que­ment un peu de mal à accepter en confé­rence de presse d’après match. 

« Ce n’est pas mal, mais si je dois me contenter d’un quatrième tour, je ferais mieux d’arrêter de jouer au tennis. Je ne suis pas satis­fait du résultat. Je suis content d’avoir réussi à renverser un peu la situa­tion. J’ai disputé trois bons matchs. Si l’on parle de clas­se­ment, mes deux premiers adver­saires venaient des quali­fi­ca­tions, grâce à une wild card. Mais Arthur (Rinderknech) est un adver­saire coriace, et j’ai réussi à le battre trois sets à zéro. Aujourd’hui (dimanche), le match a été déce­vant, tout comme mon niveau de jeu. Je ne suis donc pas du tout content, mais peut‐être que ça s’est un peu mieux passé que ce à quoi je m’attendais après les trois tour­nois améri­cains précédents. »

Publié le lundi 7 septembre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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