Après s’être montré rassurant lors de ses trois premiers matchs à l’US Open, suite à une tournée de préparation assez catastrophique, Daniil Medvedev a pris une petite claque ce dimanche soir face à Frances Tiafoe.
S’il n’a pas été non plus surclassé (7−6, 6–4, 7–6, en 3h de jeu), le Russe s’est montré incapable de remporter un set et d’amener son adversaire dans son style de jeu. Un aveu d’impuissance qu’il avait logiquement un peu de mal à accepter en conférence de presse d’après match.
« Ce n’est pas mal, mais si je dois me contenter d’un quatrième tour, je ferais mieux d’arrêter de jouer au tennis. Je ne suis pas satisfait du résultat. Je suis content d’avoir réussi à renverser un peu la situation. J’ai disputé trois bons matchs. Si l’on parle de classement, mes deux premiers adversaires venaient des qualifications, grâce à une wild card. Mais Arthur (Rinderknech) est un adversaire coriace, et j’ai réussi à le battre trois sets à zéro. Aujourd’hui (dimanche), le match a été décevant, tout comme mon niveau de jeu. Je ne suis donc pas du tout content, mais peut‐être que ça s’est un peu mieux passé que ce à quoi je m’attendais après les trois tournois américains précédents. »
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 15:15