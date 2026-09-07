Après s’être montré rassu­rant lors de ses trois premiers matchs à l’US Open, suite à une tournée de prépa­ra­tion assez catas­tro­phique, Daniil Medvedev a pris une petite claque ce dimanche soir face à Frances Tiafoe.

S’il n’a pas été non plus surclassé (7−6, 6–4, 7–6, en 3h de jeu), le Russe s’est montré inca­pable de remporter un set et d’amener son adver­saire dans son style de jeu. Un aveu d’im­puis­sance qu’il avait logi­que­ment un peu de mal à accepter en confé­rence de presse d’après match.

« Ce n’est pas mal, mais si je dois me contenter d’un quatrième tour, je ferais mieux d’arrêter de jouer au tennis. Je ne suis pas satis­fait du résultat. Je suis content d’avoir réussi à renverser un peu la situa­tion. J’ai disputé trois bons matchs. Si l’on parle de clas­se­ment, mes deux premiers adver­saires venaient des quali­fi­ca­tions, grâce à une wild card. Mais Arthur (Rinderknech) est un adver­saire coriace, et j’ai réussi à le battre trois sets à zéro. Aujourd’hui (dimanche), le match a été déce­vant, tout comme mon niveau de jeu. Je ne suis donc pas du tout content, mais peut‐être que ça s’est un peu mieux passé que ce à quoi je m’attendais après les trois tour­nois améri­cains précédents. »