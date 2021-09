Daniil a aussi un rendez‐vous avec l’his­toire. Le Russe a de l’am­bi­tion et il n’a pas peur d’af­fronter le numéro 1 mondial. Il pourra d’ailleurs déjà s’ap­puyer sur l’ex­pé­rience acquise lors de ces deux premières finales en Grand Chelem (US Open 2019 et Open d’Australie 2021).

« Pour moi l’ex­pé­rience est une clé. Je veux gagner tout ce que je joue, mais lors de ma première finale face à Rafael Nadal, j’étais un peu l’out­sider. Soyons honnêtes, j’étais déjà content d’être en finale. Ce fut ma première très grosse perfor­mance. Je venais de gagner un Master 1000, ce qui était déjà énorme. J’étais en finale. Donc tout était positif, ce qui m’a aidé à bien jouer. Je n’avais pas l’im­pres­sion que c’était indis­pen­sable pour gagner », a expliqué le Russe.

« Maintenant, ce dimanche, ce sera diffé­rent. Jouer Novak qui a déjà 20 titres en Grand Chelem et qui vise le Grand Chelem c’est un must. J’ai perdu deux finales. Je veux gagner la troi­sième. C’est le tennis, nous avons deux joueurs, un seul va gagner. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais je vais m’in­vestir encore davan­tage que je ne l’ai fait les deux premières fois. »