A 24 ans, Daniil Medvedev compte déjà : 12 titres, 4 Masters 1000, 1 Masters, sans parler de ses deux finales de Grand Chelem. Il n’ima­gi­nait pas avoir aussi beau palmarès…

« J’ai réalisé plus de choses dans ma carrière que je n’osais en rêver. Ne vous méprenez pas. Je veux réaliser beau­coup plus, c’est ma person­na­lité. Le plus impor­tant est que lorsque je mets la raquette de côté, je peux honnê­te­ment me dire que j’ai tout donné jusqu’à présent sur le court. Aujourd’hui, nous regar­dons en arrière et la vérité est que j’ai réalisé des choses assez incroyables et je n’aurai aucun regret d’être allé aussi loin », a confié le numéro 2 mondial dans une inter­view à Spox, quelques jours avant l’US Open où il sera l’un des grands favoris avec Novak Djokovic.