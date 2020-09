Vainqueur facile du surprenant américain Wolf (138ème) en trois manches, le Russe Daniil Medvedev n’a pas affronté des « cadors » pour se qualifier pour les 8èmes de finale où il affrontera l’Américain Tiafoe. Frances a corrigé Fucsovics (6-2, 6-3, 6-2). Le duel promet des étincelles et sera sans doute le premier vrai test pour Daniil.

En conférence de presse, le Russe a insisté malgré tout sur cette première semaine où il a expliqué que c’était son niveau et de jeu et le travail accompli pendant la trêve forcée qui avaient rendu les matchs faciles.

Interrogé sur l’affaire Benoit Paire où il avait été évoqué un temps par son « ami » Alexandre Zverev qu’il serait mis en quarantaine, Daniil a tenu à rappeler les faits : « En fait, je n’ai eu aucun contact avec Benoit. Je ne sais pas comment ils le vérifient, ni comment ils le retracent. Je pense que c’est peut-être parce que à un moment j’étais dans la même pièce avec lui. Mais la vérité est que je n’ai pas eu de contact avec lui. Donc, après avoir parlé à l’USTA et à un médecin du département de New York, ils m’ont dit : Ok, faites un test tous les jours un test vivez normalement. Si nous pouvons appeler cela normal (sourire). C’est donc ce que je fais. J’ai fait peut-être cinq tests, cinq tests négatifs, et je continuerai de les faire tous les jours. Cela ne me dérange pas du tout »