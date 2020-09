Daniil Medvedev avait atteint la finale de l’US Open 2019, et l’avait perdu après un magnifique match en cinq sets contre Rafael Nadal. Le Russe veut passer à autre chose et nourrit de grandes ambitions pour cette édition 2020.

« La finale que j’ai disputée ici contre Rafa était incroyable. Jusqu’à présent, c’est la seule finale du Grand Chelem que j’ai disputée. Je dois oublier ce match. Chaque tournoi est nouveau pour tout le monde et je ne cherche pas à me venger après un match que j’ai perdu. Je l’ai dit à maintes reprises, mais j’essaie juste de faire de mon mieux à chaque tournoi et d’essayer de gagner tous les matchs. Si le titre est finalement remporté, c’est beaucoup mieux », a-t-il assuré dans une interview accordée à El Tiempo.

Le numéro 5 mondial est bien parti en remportant facilement son premier tour face à Federico Delbonis 6-1, 6-2, 6-4.