Ce vendredi, Daniil Medvedev n’a laissé absolument aucune chance à l’Américain Francis Tiafoe, pourtant en très grande forme depuis le début du tournoi : 6-4, 6-1, 6-0.

Avec la disqualification de Novak Djokovic, le Russe, finaliste l’an dernier, est le grand favori avec Dominic Thiem, qu’il pourrait retrouver en demi-finale.

« Je me sens très bien physiquement et sans fatigue. Normalement, lorsque vous arrivez à un quatrième tour, vous commencez à vous sentir un peu fatigué, mais dans ce tournoi, je n’ai pas ressenti cela, a-t-il assuré en conférence de presse d’après-match. Malgré le fait que les choses se passent bien pour moi en termes de résultats, je pense que je pourrais mieux servir. Mon pourcentage de premier service a considérablement baissé à un moment donné du jeu. Au tennis, il n’y a pas de perfection et il y a toujours quelque chose à améliorer. »

Un détail à régler en quart de finale face à son compatriote Andrey Rublev.