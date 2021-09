Daniil Medvedev n’est pas un grand prati­quant de la langue de bois.

Invité à réagir aux propos de Frances Tiafoe qui estime que sans Federer et Nadal les jeunes ont la bave aux lèvres, le Russe n’a pas voulu rentrer dans ce débat là et préfère se concen­trer sui lui‐même et son jeu.

« Franchement je ne ressens pas de chan­ge­ment dans l’énergie, encore une fois, en parlant pour moi, j’es­saie toujours de faire de mon mieux. Je ne me soucie pas de savoir si Roger ou Rafa sont présents ou non. Je veux gagner le tournoi. Ce sera plus diffi­cile s’ils sont là, et bien sûr, ce serait plus diffi­cile s’ils avaient 30 ans. Mais je veux juste faire de mon mieux, donc je m’en fous de savoir s’ils sont là ou pas. »