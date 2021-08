Après sa victoire en trois sets contre Richard Gasquet, Daniil Medvedev a avoué ne pas s’être senti très à l’aise sur le court.

« En regar­dant le score, on peut se dire que c’était facile, mais je ne me sentais pas bien physi­que­ment. C’est très humide, ce n’est pas facile de jouer comme ça, et c’était un soula­ge­ment de conclure en trois sets », a confié le numéro 2 mondial en confé­rence de presse.

Il pourra conti­nuer de s’ha­bi­tuer aux condi­tions de Flushing Meadows au 2e tour mercredi contre Dominik Koepfer, tombeur en cinq sets de Quentin Halys.