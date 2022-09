Si par exemple la « box » de Serena était encore un vrai carré VIP avec la présence notam­ment de Tiger Woods, celle du numéro 1 mondial est constam­ment assez vide.

En fait, l’on peut y voir en général son coach et sa femme. Ce fait, assez raris­sime pour un joueur de ce niveau s’ex­plique tout natu­rel­le­ment pour le joueur russe toujours aussi lapidaire.

« Jaime garder ma box juste composée des gens proches avec qui je travaille quoti­dien­ne­ment, presque tous les jours, avec les personnes sur qui je peux compter, ceux dont je sais qu’ils pour­ront me trans­mettre une belle énergie. En plus, ils savent ce que j’at­tends. Ce n’est pas vrai­ment mon truc de remplrt ma box, de la rendre aussi « grande » que possible juste pour la télé. C’est comme ça »