Interrogé sur le sacre de Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz en finale des Jeux Olympiques de Paris lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire au premier tour de l’US Open face à Lajovic (6−3, 3–6, 6–3, 6–1), Daniil Medvedev a fait part de son admi­ra­tion concer­nant la force mentale et la qualité du match du Serbe.

« En ce qui me concerne, je n’ai malheu­reu­se­ment pas vu le match des Jeux olym­piques. J’étais à Montréal, déca­lage horaire oblige. Je pense que j’avais un entraî­ne­ment ou quelque chose comme ça. Mais moi, person­nel­le­ment, avec la façon dont Carlos abor­dait le match, le fait qu’il avait gagné Roland‐Garros, Wimbledon contre Novak, qu’il avait joué de façon extra­or­di­naire aux Jeux olym­piques, je pensais honnê­te­ment qu’il allait gagner. Puis Novak à 37 ans. J’ai vu quelques moments forts. Il a peut‐être joué le meilleur match de la saison. J’ai vrai­ment été impres­sionné par sa capa­cité à entrer dans ce match où il y a beau­coup de pres­sion – c’est la seule chose qu’il n’a jamais gagnée – et à être encore meilleur, et à battre Carlos, qui était inar­rê­table. J’ai été encore plus stupé­fait, même si je suis déjà stupé­fait par Novak. Donc, oui, incroyable, et il n’y a pas grand chose que je puisse ajouter. »