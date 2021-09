Lors de la céré­monie, Daniil a tenu à clari­fier les choses publi­que­ment concer­nant le GOAT. Son témoi­gnage est simple et cela n’a pas du faire plaisir à certains fans : « Je suis désolé pour vous les fans et pour toi Novak, on savait ce que tu pouvais accom­plir. Quand on voit ce que tu as réussi durant ta carrière… je peux le dire main­te­nant, mais pour moi tu es le plus grand joueur de l’his­toire. Je sais que ça peut être un peu irres­pec­tueux vis‐à‐vis d’autres gars. Mais je le pense ».