Auteur d’un parcours impec­cable sur cet US Open où il n’a toujours pas perdu un seul set en passant moins de 8 heures sur le court, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur sa décla­ra­tion faite à Wimbledon lors­qu’il avait affirmé qu’un huitième ou un quart de finale n’est pas un bon résultat pour un numéro 2 mondial. Le Russe confirme ses propos tout en détaillant sa pensée. Intéressant.

« Je dis toujours que je prends les choses match par match. Vous pouvez perdre le premier tour, vous pouvez perdre la finale. Si je joue bien, je sais de quoi je suis capable. C’est diffi­cile de me battre. À Wimbledon, j’ai été honnête, j’ai perdu contre un grand joueur, Hubert joue très bien. Je pense qu’il est en train de monter en puis­sance. Il va être encore mieux classé et peut‐être qu’il va aller plus loin dans les slams. Il a battu Roger après moi. C’est la même chose à chaque tournoi. Si vous êtes tête de série, si vous n’êtes pas en finale, disons à Cincinnati, j’ai perdu contre Rublev, un match brutal, un jeu vrai­ment fort de sa part. Mais si vous parlez du résultat lui‐même, la demi‐finale n’était pas assez bonne. Donc il n’y a pas grand‐chose à ajouter. Je veux gagner tous les tour­nois auxquels je parti­cipe, sans me mettre la pres­sion. Parce qu’en­core une fois, je sais comment gagner des matchs, et je sais parfois pour­quoi je les perds, donc il s’agit juste d’ap­prendre et d’être meilleur pour la prochaine fois. »