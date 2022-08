Invité à s’ex­primer sur Serena Williams qui prendra sa retraite à l’issue de cette édition 2022 de l’US Open, le numéro un mondial, Daniil Medvedev, a rendu un vibrant hommage à l’Américaine lors du média day.

« Quand j’ai pris la raquette pour la première fois, j’avais six ans. J’ai commencé à regarder le tennis à la télé­vi­sion six mois ou un an plus tard. Il y avait ces tour­nois du Grand Chelem, les plus grands et Serena y était déjà. Je ne suis pas sûre qu’elle avait déjà été n°1 mais elles étaient là avec Venus, parta­geant les finales de Grand Chelem. Vingt ans plus tard, je suis là, j’ai eu quelques succès dans ma carrière et Serena joue toujours, elle joue son dernier US Open. C’est tout simple­ment légen­daire. Chaque fois que je l’ai vue en personne, elle avait cette énergie légen­daire autour d’elle, ce qui, je suppose, n’est pas facile à vivre, parce que c’est pour ça que tout le monde est fan d’elle. Elle a et elle aura un héri­tage incroyable. Je suis sûr que dans cent ans, on parlera encore de Serena Williams. »