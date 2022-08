Après s’être faci­le­ment imposé face à Stefan Kozlov au premier tour de l’US Open ce lundi, Daniil Medvedev a animé la confé­rence de presse d’après match en répon­dant longue­ment et avec fran­chise à des ques­tions épineuses sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine et sur l’emprisonnement de la basket­teuse Brittney Griner en Russie.

Mais le numéro un mondial a égale­ment eu le droit à des ques­tions un peu plus légères concer­nant notam­ment les condi­tions de jeu sur cet US Open.

« Pour moi l’US Open a toujours été rapide. La seule fois où je l’ai senti un peu lent, c’est quand je suis venu ici pour les quali­fi­ca­tions, mais je n’avais pas encore eu l’oc­ca­sion de jouer sur les plus grandes scènes du monde, donc tous les courts sur lesquels je jouais étaient assez rapides, parce que beau­coup de Challenger et de Futures sont joués sur des surfaces rapides. Nous jouions la nuit. J’avais l’im­pres­sion que c’était super lent. Je suppose que ce n’était pas le bon senti­ment. Donc, oui, les courts sont plutôt rapides. Il faisait assez chaud et humide aujourd’hui (lundi). Je vois des joueurs revenir aux vestiaires avec des visages assez rouges. C’est aussi amusant, d’une certaine manière, de surmonter ces condi­tions. Même aujourd’hui, le match n’était peut‐être pas aussi intense et long, mais, oui, j’ai beau­coup trans­piré et ce n’était pas facile. »