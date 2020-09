Vainqueur facile de l’Australien Christopher O’Connell (116ème), Daniil Medvedev n’a pas forcé son talent.

Au prochain tour, il affrontera l’Américain, complètement inconnu, J.J Wolf (138ème), autant dire que le Russe pour l’instant à une opposition digne d’un challenger.

Si l’on rajoute à cela les tribunes vides, on comprend que Daniil soit un peu dépité : « C’est triste cette ambiance. End plus, j’ai joué deux matchs la nuit. C’est un peu plus dur parce que pendant les matchs de jour. Au moins en journée, il y a quelques personnes dans les tribunes. Mais là, la nuit, sur le Arthur Ashe… En plus le toit était fermé à cause de la pluie que l’on entendait. Il n’y avait que nos entraîneurs dans ce stade immense. Donc forcément, je trouve cela triste et dur. J’espère au moins que les fans du monde entier se régalent devant leur télévision. Après, je sais aussi que pour tous les sports la situation est la même et que nous devons nous surmonter cela et attendre »