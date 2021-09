Et de trois pour Daniil Medvedev !

Finaliste en 2019 et demi‐finaliste en 2020, le Russe vient de rejoindre le dernier carré à Flushing Meadows pour la troi­sième fois de suite. Mais ce fut plus compliqué que prévu face au qualifié néer­lan­dais Botic Van De Zandschulp.

Pourtant, tout avait si bien commencé avec les deux premiers sets remportés en moins d’une heure dont une bulle dans la deuxième manche.

On se dit alors que Daniil va dérouler comme lors de ses quatre premiers matchs mais « VDZ » n’est pas là par hasard et élève consi­dé­ra­ble­ment son niveau de jeu et parvient à piquer le service quasi impre­nable de son adver­saire. Un petit exploit qu’il ne confir­mera pas dans le quatrième set malgré une très belle résistance.

Daniil Medvedev s’im­pose donc en quatre sets, 6–3, 6–0, 4–6, 7–5, après 2h20 de jeu, et attend désor­mais son adver­saire pour une place en finale. Ce sera Carlos Alcaraz ou Félix Auger‐Aliassime qui s’af­frontent cette nuit (à partir d’1h, heure française).