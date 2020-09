Daniil Medvedev sait que sur les moments clés du match il n’a pas été performant. Malgré son élimination, le Russe préfère voir le verre à moitié plein. Il reste donc positif et pense déja à la suite : « Si l’on peut me faire quelques reproches c’est sur la perte de ma concentration dans le 1er set et sur quelques coups dans les deux autres où j’ai des occasions. Mais il faut aussi avouer qu’en face Dominic a bien joué. Le tennis est une question de petits points. Parfois, vous gagnez ces fameux points ; parfois vous les perdez. Aujourd’hui, j’ai perdu les points les plus importants. C’est aussi grâce à ça qu’il a remporté la victoire. »

Difficile de faire un bilan plus pragmatique d’une rencontre où le Russe aura fait le break dans le 2ème et le 3ème. Un avantage qui est à ce niveau souvent décisif.