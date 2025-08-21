Cette saison, Daniil Medvedev vit des moments déli­cats sur le court. En 2025, le 13e joueur mondial n’a atteint qu’une fois la finale, à l’ATP 500 de Halle contre Alexander Bublik (6−3, 7–6) en juin dernier. Pire encore, il n’a plus ajouté de titre à son armoire à trophée depuis le Masters 1000 de Rome 2023.

La tournée améri­caine, sa période fétiche ne lui aura pas permis de trouver des certi­tudes avant l’US Open, avec une défaite au troi­sième tour à Toronto et dès son entrée en lice à Cincinnati. Pourtant, le Russe reste opti­miste pour son aven­ture à Flushing Meadows.

En compa­gnie d’Iga Swiatek, dans un entre­tien accordé à Tecnifibre, il estime que la dernière levée du Grand Chelem reste sa meilleure chance de remporter un deuxième majeur.

« J’adore cet endroit. J’ai donc hâte d’y être. Je veux toujours gagner là‐bas. C’est le seul Grand Chelem où je me dis que je veux vrai­ment en remporter un autre là‐bas. Et c’est ma meilleure chance, car ce sont les meilleurs courts pour mon jeu ».