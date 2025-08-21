Cette saison, Daniil Medvedev vit des moments délicats sur le court. En 2025, le 13e joueur mondial n’a atteint qu’une fois la finale, à l’ATP 500 de Halle contre Alexander Bublik (6−3, 7–6) en juin dernier. Pire encore, il n’a plus ajouté de titre à son armoire à trophée depuis le Masters 1000 de Rome 2023.
La tournée américaine, sa période fétiche ne lui aura pas permis de trouver des certitudes avant l’US Open, avec une défaite au troisième tour à Toronto et dès son entrée en lice à Cincinnati. Pourtant, le Russe reste optimiste pour son aventure à Flushing Meadows.
En compagnie d’Iga Swiatek, dans un entretien accordé à Tecnifibre, il estime que la dernière levée du Grand Chelem reste sa meilleure chance de remporter un deuxième majeur.
« J’adore cet endroit. J’ai donc hâte d’y être. Je veux toujours gagner là‐bas. C’est le seul Grand Chelem où je me dis que je veux vraiment en remporter un autre là‐bas. Et c’est ma meilleure chance, car ce sont les meilleurs courts pour mon jeu ».
Publié le jeudi 21 août 2025 à 14:15