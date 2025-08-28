Tout le monde du tennis attendait de connaître le montant de l’amende que les organisateurs allaient infliger à Daniil Medvedev pour son comportement anti‐sportif lors de son duel face à Bonzi.
La rumeur courait que le montant serait à 6 chiffres.
Au final, cette rumeur était infondée puisque le Russe devra s’acquitter de la somme de 42.500 dollars.
“Daniil Medvedev was fined a total of $42,500 by the US Open on Wednesday – more than a third of his $110,000 tournament prize money – for his meltdown during a first‐round loss after a photographer wandered onto the court during the match.”— José Morgado (@josemorgado) August 28, 2025
30.000 dollars pour comportement anti‐sportif et 12500 dollars pour endommagement des équipements sportifs.
Publié le jeudi 28 août 2025 à 07:10