Tout le monde du tennis atten­dait de connaître le montant de l’amende que les orga­ni­sa­teurs allaient infliger à Daniil Medvedev pour son compor­te­ment anti‐sportif lors de son duel face à Bonzi. 

La rumeur courait que le montant serait à 6 chiffres. 

Au final, cette rumeur était infondée puisque le Russe devra s’ac­quitter de la somme de 42.500 dollars.

30.000 dollars pour compor­te­ment anti‐sportif et 12500 dollars pour endom­ma­ge­ment des équi­pe­ments sportifs. 

Publié le jeudi 28 août 2025 à 07:10

