Tout le monde du tennis atten­dait de connaître le montant de l’amende que les orga­ni­sa­teurs allaient infliger à Daniil Medvedev pour son compor­te­ment anti‐sportif lors de son duel face à Bonzi.

La rumeur courait que le montant serait à 6 chiffres.

Au final, cette rumeur était infondée puisque le Russe devra s’ac­quitter de la somme de 42.500 dollars.

“Daniil Medvedev was fined a total of $42,500 by the US Open on Wednesday – more than a third of his $110,000 tour­na­ment prize money – for his melt­down during a first‐round loss after a photo­gra­pher wandered onto the court during the match.” — José Morgado (@josemorgado) August 28, 2025

30.000 dollars pour compor­te­ment anti‐sportif et 12500 dollars pour endom­ma­ge­ment des équi­pe­ments sportifs.