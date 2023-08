La riva­lité entre Djokovic et Alcaraz prend énor­mé­ment de place, depuis quelques temps tous les yeux sont rivés sur eux. Medvedev en a notam­ment fait l’expérience : même en confé­rence de presse on lui pose des ques­tions sur Djokovic et Alcaraz. Une situa­tion qui ne semble pas déranger le Russe, même s’il compte bien prendre un peu plus de place sur le devant de la scène :

« Je pense que c’est génial pour le tennis que nous ayons ces deux gars qui jouent l’un contre l’autre en ce moment. Cela ne m’ir­rite pas du tout, que l’on parle beau­coup d’eux. Ils ont peut‐être 1000, ou même 500 points d’avance sur moi, je suis le numéro 3. Il n’y a personne derrière moi, du moins si près, si je m’en souviens bien.

Je pense que c’est normal que nous en parlions. Je pense aussi que nous parlons encore de moi. L’objectif est, après cet US Open, que nous parlions de moi encore plus, alors je vais essayer de bien faire. »