Malgré ses mots rassurants après sa défaite face à Bautista Agut, il faut bien avouer que Daniil Medvedev, tenant du titre, a déçu.

Il était très très loin du niveau affiché l’an dernier même si évidemment ce n’est pas comparable.

On peut juste s’étonner que le travail intensif produit pendant près de six mois lors de la trêve soit aussi peu visible actuellement.

De son côté, Daniil ne panique pas.

Bien au contraire, pour lui, les voyants sont au vert pour l’US Open : « En général, je suis assez content du niveau de tennis que j’ai affiché cette semaine. Pour être honnête, je pensais que la situation serait pire. Physiquement, je ne me sens pas à mon meilleur, mais cela fonctionnera progressivement et avec le temps. Je me sentirai mieux après les matchs. Des matchs comme ceux d’aujourd’hui vous font apprendre beaucoup de choses pour l’avenir le plus proche. À l’US Open, tout sera plus compliqué, car nous jouerons le meilleur des cinq sets et nous devrons essayer de gagner le correspond le plus rapidement possible pour ne pas se retrouver avec beaucoup de fatigue musculaire. «