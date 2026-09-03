Daniil Medvedev, vainqueur de l’US Open en 2021 après avoir privé Novak Djokovic d’un Grand Chelem calendaire historique en finale, s’est qualifié pour le troisième tour de cette édition 2026.
Interrogé en conférence de presse sur l’évolution des tournois du Grand Chelem, le Russe a notamment été questionné sur la première édition dirigée par Craig Tiley, ancien patron de l’Open d’Australie désormais à la tête de la fédération Américaine qui organise l’US Open.
Ce dernier a affiché sa volonté de faire du tournoi new‐yorkais le « Disneyland du tennis », une expression qui n’a visiblement pas vraiment séduit Medvedev.
Le Russe a expliqué ne pas particulièrement apprécier cette comparaison, même s’il reconnaît que Tiley cherche avant tout à faire évoluer le tournoi et à agir dans l’intérêt du tennis.
« Je n’ai pas parlé à Craig, mais j’ai confiance en lui. Je pense qu’il fait beaucoup de bien au tennis. Je n’aime pas l’expression « Disneyland du tennis », car cela reste un sport où l’on se bat pour sa survie. Je n’aime pas cette expression, mais je pense que lorsqu’il l’emploie, il ne veut pas dire que nous allons en faire un simple divertissement. Il veut dire développer le sport, faire grandir le tennis, donc je pense que c’est positif » a déclaré Daniil Medvedev.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 22:12