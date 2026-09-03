Daniil Medvedev, vain­queur de l’US Open en 2021 après avoir privé Novak Djokovic d’un Grand Chelem calen­daire histo­rique en finale, s’est qualifié pour le troi­sième tour de cette édition 2026.

Interrogé en confé­rence de presse sur l’évolution des tour­nois du Grand Chelem, le Russe a notam­ment été ques­tionné sur la première édition dirigée par Craig Tiley, ancien patron de l’Open d’Australie désor­mais à la tête de la fédé­ra­tion Américaine qui orga­nise l’US Open.

Ce dernier a affiché sa volonté de faire du tournoi new‐yorkais le « Disneyland du tennis », une expres­sion qui n’a visi­ble­ment pas vrai­ment séduit Medvedev.

Le Russe a expliqué ne pas parti­cu­liè­re­ment appré­cier cette compa­raison, même s’il recon­naît que Tiley cherche avant tout à faire évoluer le tournoi et à agir dans l’intérêt du tennis.

« Je n’ai pas parlé à Craig, mais j’ai confiance en lui. Je pense qu’il fait beau­coup de bien au tennis. Je n’aime pas l’ex­pres­sion « Disneyland du tennis », car cela reste un sport où l’on se bat pour sa survie. Je n’aime pas cette expres­sion, mais je pense que lors­qu’il l’emploie, il ne veut pas dire que nous allons en faire un simple diver­tis­se­ment. Il veut dire déve­lopper le sport, faire grandir le tennis, donc je pense que c’est positif » a déclaré Daniil Medvedev.