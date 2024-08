Il faisait partie des derniers joueurs qui ne s’étaient pas exprimés sur le sujet. Après sa victoire face à Lajovic (6−3, 3–6, 6–2, 6–1), le Russe a donc lui aussi donner son avis sur l’af­faire Sinner. Daniil résume assez bien les choses, une façon aussi de clore ce chapitre.

« Je pense que lui seul sait exac­te­ment ce qui s’est passé. Nous ne pouvons donc pas le savoir. Personne ne connaît la vérité exacte, à part lui, son équipe et peut‐être le tribunal indé­pen­dant. J’espère que cette situa­tion sera la même pour tous les joueurs et que chaque joueur pourra se défendre, car je pense que ce qu’il a fait était conforme aux règles. C’est juste que les règles sont un peu vagues. Pour moi, la seule chose qui me fait un peu peur dans les affaires de dopage, c’est d’imaginer qu’il savait ce qui s’est passé, et tant mieux pour lui… il a réussi à se défendre. Imaginez que n’importe quel joueur du top 100 reçoive un e‑mail disant qu’il y avait de la cocaïne dans votre sang. Et que vous veniez les voir et que vous disiez : « Je n’ai rien fait de ma vie. Je ne sais pas comment c’est arrivé là. » Et quand vous ne le savez pas, vous êtes suspendu. C’est un peu la partie déli­cate. C’est comme ça que fonc­tionnent les règles anti­do­page. C’est bon. Vous faites avec. Comme je l’ai dit, j’espère juste que le même trai­te­ment sera appliqué à tous les joueurs. »