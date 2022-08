Medvedev : « Savoir que j’ai été capable d’accomplir cela, en battant quelqu’un comme Djokovic en finale, cela ne peut que m’aider à recommencer à l’avenir »

A quelques jours d’en­tamer la défense de son titre à l’US Open (29 août au 11 septembre), Daniil Medvedev a parti­cipé à l’émis­sion The Player’s Voice sur Eurosport. En plus d’avoir évoqué son nouveau statut sur le circuit depuis un an, le Russe a parlé de l’im­pact de son sacre à New‐York.

« Ce titre était‐il diffi­cile à digérer ? Honnêtement, je ne le pense pas. Je suis heureux d’avoir réussi à accom­plir cela. C’est un grand pas dans la vie d’un joueur. On peut toujours discuter de ce qui est le plus impor­tant, entre le Masters, la Coupe Davis, le Masters 1000, etc. Mais le Grand Chelem est au‐dessus de tout. Pour moi, gagner mon premier Grand Chelem n’a été que du bonheur, une bonne moti­va­tion et beau­coup de confiance aussi. Quand je regarde en arrière, savoir que j’ai été capable d’ac­com­plir cela, surtout en battant quel­qu’un comme Novak en finale, et cela ne peut que m’aider à recom­mencer à l’avenir. »