On le sait Daniil Medvedev excelle sur dur.

Son jeu, sa comba­ti­vité, sa qualité de balle s’ex­priment à merveille sur cette surface et ses résul­tats ont toujours été assez hallu­ci­nants sur le ciment.

C’est d’ailleurs lui qui a révélé le Russe en 2019 quand il a aligné une série de folie avant de tomber en 5 sets face à Rafael Nadal.

Il sera donc le cham­pion à suivre lors de cet été car il semble bien qu’il soit le seul rempart face à un Nole en « surconfiance ».

Bien sûr on peut rajouter Zverev, ou encore Rublev mais seul Daniil a une forme de certi­tude et surtout l’ex­pé­rience déjà de deux finales du Grand Chelem. Au final, cela peut faire vrai­ment la diffé­rence quand il s’agit de dominer les plus grands.